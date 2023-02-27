Москва, 27 февраля, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Министерство финансов России предлагает запретить размещение средств Фонда национального благосостояния в долговых обязательствах иностранных государств и финансовых организаций, соответствующий проект постановления правительства был опубликован 27 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов России

Средства ФНБ предлагается размещать в иностранной валюте, на депозитах в Центробанке, в государственных ценных бумагах России, акциях и облигациях российских эмитентов и ряде иных видов финансовых активов.

Как сообщалось ранее, в январе 2023 года в Минфине предложили понизить до семи (с десяти) процентов ВВП планку инвестирования Фонда национального благосостояния.