ВС РФ уничтожили на южнодонецком и запорожском направлениях 95 военных ВСУ
Москва, 27 февраля 2023, 14:44 — REGNUM Вооруженные силы России уничтожили за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях до 95 военных ВСУ, сообщили 27 февраля в Министерстве обороны РФ.
Отмечается, что подразделениями группировки войск «Восток» было нанесено комплексное огневое поражение ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Никольское и Пречистовка ДНР, а также Зеленый Гай Запорожской области.
Также были уничтожены один танк, три боевые бронированные машины, автомобиль, три пикапа и гаубица Д-20.
В районе поселка Червоное в Запорожской области ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ.