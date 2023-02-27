Москва, 27 февраля, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили украинскую самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1». Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба Минобороны Российской Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1»

По информации пресс-службы, около города Авдеевки Донецкой Народной Республики российские военнослужащие уничтожили самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» киевских боевиков, а около города Доброполья — РЛС обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в районе Бровар в Киевской области.