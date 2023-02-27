Советник президента компании «Транснефть» Игорь Демин пояснил, почему Польша осталась без нефти

Москва, , 15:01 — REGNUM Проявляющая агрессию в отношении России Польша больше не получает российскую нефть. Информацию о прекращении поставок 27 февраля подтвердили сразу два источника — председатель правления топливного концерна Orlen Даниель Обайтек и советник президента компании «Транснефть» Игорь Демин.

Нефть Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Первый признался, что к такой ситуации страна была полностью готова. По признанию Обайтека, только 10% сырья поступало из России, оно будет заменено нефтью с других направлений.

Представитель «Транснефти» пояснил, что компания больше не поставляет нефть в направлении Польши, потому что не оформлены маршрутные поручения с подтверждённым ресурсом и оплатой транзита. Также речь идет о неких изменениях в графике, исключающих поставки для польских потребителей.

«Польшу внезапно нагнули по схеме: нефть в обмен на «Леопарды». То есть нет «Леопардов» — есть нефть, есть «Леопарды» — нефти нет», — прокомментировал 26 февраля сложившуюся ситуацию военкор Дмитрий Стешин.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его страна начала поставлять Киеву боеприпасы еще до начала российской СВО. По его словам, Варшава передала Киеву различные боеприпасы, а также танки и БПЛА. Первая партия обещанных Польшей «Леопардов» поступила на Украину. ВСУ получили всего четыре машины.

Любопытно, что еще в конце января 2023 года Польша вместе с другими странами требовала снизить лимит цен на российскую нефть и установить его между $40 и $50 за баррель.

Как правило, Orlen не предоставляет информацию о том, откуда и в каких пропорциях он импортирует нефть. Но если судить по косвенным данным, в 2022 году доля российского топлива составляла 30–40%. Двумя крупнейшими поставщиками из России были компании «Роснефть» (300 тысяч тонн в месяц) и «Татнефть» (200 тысяч тонн). Контракт с «Роснефтью» заканчивается в декабре сего года, с «Татнефтью» — в декабре 2024 года, отмечается в статье ИА REGNUM. В 2022 году польские власти уже «справлялись» с отказом от поставок российского угля, это привело к росту цен на уголь для рядовых поляков в несколько раз. Не исключено, что нечто подобное произойдет и в случае отказа от российской нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, после того как председатель правления топливного концерна Orlen Даниель Обайтек заявил о прекращении поставок российской нефти в Польшу, советник президента компании «Транснефть» Игорь Демин пояснил: не были оформлены маршрутные поручения с подтверждённым ресурсом и оплатой транзита. Еще одной причиной прекращения транспортировки нефти в направлении Польши стало внесение в график поправок, исключающих поставки для польских потребителей.

Читайте также: Транснефть объяснила прекращение поставок нефти в Польшу