Красноярск, 27 февраля, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Экс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, который был приговорён к 22 годам колонии строгого режима, доставлен в исправительную колонию Красноярского края, где будет отбывать наказание. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Катчев.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Иван Сафронов

«Его этапировали в ИК-7 Красноярского края, на данный момент это будет место отбытия наказания», — приводит РИА Новости его слова.

Суд признал Сафронова виновным в госизмене и приговорил к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу 7 декабря 2022 года, а 9 февраля 2023 года в Роскосмосе сообщили об увольнении Сафронова.

Как передавало ИА REGNUM, суд признал Сафронова виновным в том, что он в 2015–2019 годах собирал секретную информацию о военно-техническом сотрудничестве России и передавал её представителям иностранных разведок.