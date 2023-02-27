Директор ФК «Волга»: есть видеосъёмка, где видно человека, бросившего банан в Вендела

Ульяновск, , 14:37 — REGNUM Есть видеосъёмка, на которой видно человека, бросившего банан в бразильского полузащитника «Зенита» Вендела. Об этом 27 февраля сообщил «Спорт-Экспрессу» директор ульяновского клуба «Волга» Михаил Наволокин.

Игрок ФК «Зенит» Вендел Дарья Драй © ИА REGNUM

«Есть видеосъёмка, на которой видно правонарушителя. Сейчас органы работают», — сказал Наволокин.

Он отметил, что на стадионе установлено очень много камер, благодаря которым личность будет устанавливаться. По его словам, в ближайшее время должна быть информация.

Напомним, на 91-й минуте матча Кубка России между «Волгой» и «Зенитом» болельщик на стадионе в Ульяновске бросил банан в Вендела.

Читайте ранее в этом сюжете: Клаудиньо и Малком не покинут «Зенит» из-за расистского инцидента