В «Волге» сообщили о наличии видео с человеком, бросившим банан в Вендела
Директор ФК «Волга»: есть видеосъёмка, где видно человека, бросившего банан в Вендела
Ульяновск, 27 февраля, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Есть видеосъёмка, на которой видно человека, бросившего банан в бразильского полузащитника «Зенита» Вендела. Об этом 27 февраля сообщил «Спорт-Экспрессу» директор ульяновского клуба «Волга» Михаил Наволокин.
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Вендел
«Есть видеосъёмка, на которой видно правонарушителя. Сейчас органы работают», — сказал Наволокин.
Он отметил, что на стадионе установлено очень много камер, благодаря которым личность будет устанавливаться. По его словам, в ближайшее время должна быть информация.
Напомним, на 91-й минуте матча Кубка России между «Волгой» и «Зенитом» болельщик на стадионе в Ульяновске бросил банан в Вендела.