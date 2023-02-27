Ульяновск, 27 февраля, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Есть видеосъёмка, на которой видно человека, бросившего банан в бразильского полузащитника «Зенита» Вендела. Об этом 27 февраля сообщил «Спорт-Экспрессу» директор ульяновского клуба «Волга» Михаил Наволокин.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Вендел

«Есть видеосъёмка, на которой видно правонарушителя. Сейчас органы работают», — сказал Наволокин.

Он отметил, что на стадионе установлено очень много камер, благодаря которым личность будет устанавливаться. По его словам, в ближайшее время должна быть информация.

Напомним, на 91-й минуте матча Кубка России между «Волгой» и «Зенитом» болельщик на стадионе в Ульяновске бросил банан в Вендела.