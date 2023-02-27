Курск, 27 февраля, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Населённые пункты Глушковского района Курской области обстреляны со стороны Украины, два населённых пункта обесточены. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил 27 февраля в своём телеграм-канале.

Алексей Куденко/РИА Новости Электромонтер восстанавливает электроснабжение

«Поселок Тёткино и село Попово-Лежачи обесточены», — написал Старовойт.

Пострадавших и разрушений нет. Аварийные бригады устранят повреждения в ближайшее время, добавил губернатор.

Ранее глава Курской области сообщил об обстреле Кореневского и Суджанского районов. В восьми населённых пунктах Суджанского района была нарушена подача электроэнергии.

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