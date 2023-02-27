В Запорожской области планируют создать базу для реабилитации участников СВО

Бердянск, Запорожская область, , 14:34 — REGNUM К началу лета в Бердянске Народный фронт планирует создать базу, где будут проходить реабилитацию получившие ранения участники специальной военной операции, сообщила 27 февраля член центрального штаба Народного фронта, руководитель проекта «Служба сопровождения ветеранов СВО» Ирина Куксенкова.

Солдат Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас есть помещение — бывший санаторий, который сейчас не функционирует. Мы планируем закупить туда медицинское оборудование», — сказала она, добавив, что база будет работать в летнее время.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тульской области Общероссийским народным фронтом организованы две программы для ветеранов специальной военной операции, где проходят реабилитацию десятки защитников со всей страны.