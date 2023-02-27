Донецк, 27 февраля 2023, 14:34 — REGNUM Сдавшиеся в плен украинские бойцы записываются в добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, созданный в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает РИА Новости.

Пленные ВСУ
Пленные ВСУ
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее один из командиров подразделения Андрей Тищенко рассказал, что батальон формируется из пленных, которые находятся в разных колониях. С ними ВС РФ будут заключать контракты на общих условиях. Каждый доброволец в обязательном порядке проходит проверку на предмет несовершения военных и уголовных преступлений, учитывается моральное и, конечно, физическое состояние будущего бойца.

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Бывший украинский пограничник Кирилл Спасский рассказал, как ему предложили вступить в батальон. По его словам, возраст добровольцев составляет от 25 до 47 лет. Другой боец, Александр Миринов, добавил, что каждый военнопленный отказывается от паспорта Украины в пользу российского.

«Мотивация отличная. У нас уже паспортизация пошла, вот-вот на «учебку» пойдем. Все готовы», — сказал доброволец Владимир Орел.

Как сообщало ИА REGNUM, временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что заявления Владимира Зеленского о подготовке Киевом наступления на Крым являются лишь пиаром.