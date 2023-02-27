Донецк, 27 февраля, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Сдавшиеся в плен украинские бойцы записываются в добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, созданный в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

Ранее один из командиров подразделения Андрей Тищенко рассказал, что батальон формируется из пленных, которые находятся в разных колониях. С ними ВС РФ будут заключать контракты на общих условиях. Каждый доброволец в обязательном порядке проходит проверку на предмет несовершения военных и уголовных преступлений, учитывается моральное и, конечно, физическое состояние будущего бойца.

Читайте также: В ДНР создан батальон из военнопленных украинских войск

Бывший украинский пограничник Кирилл Спасский рассказал, как ему предложили вступить в батальон. По его словам, возраст добровольцев составляет от 25 до 47 лет. Другой боец, Александр Миринов, добавил, что каждый военнопленный отказывается от паспорта Украины в пользу российского.

«Мотивация отличная. У нас уже паспортизация пошла, вот-вот на «учебку» пойдем. Все готовы», — сказал доброволец Владимир Орел.

Как сообщало ИА REGNUM, временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что заявления Владимира Зеленского о подготовке Киевом наступления на Крым являются лишь пиаром.