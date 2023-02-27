Швейцария присоединится к десятому пакету антироссийских санкций Евросоюза
Берн, 27 февраля 2023, 14:25 — REGNUM Швейцария присоединится к десятому пакету антироссийских санкций Евросоюза. Об этом 27 февраля заявил глава МИД страны Иньяцио Кассис.
«В принципе, следует ожидать, что Швейцария присоединится к десятому пакету санкций ЕС, как и в случае с предыдущими», — приводит слова Кассиса РИА Новости.
По его словам, это решение правительства Швейцарии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в десятом пакете санкций Евросоюза оказались три российских банка.
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