В Верховной раде предложили признать ВКС и ВМФ России террористическими организациями

Киев, , 14:19 — REGNUM Воздушно-космические силы России и Военно-морской флот России должны быть признаны на Украине террористическими организациями, с такой инициативой выступили 27 февраля депутаты от нескольких фракций Верховной рады, включая правящую («Слуга народа»).

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее в 2018 году украинские власти ввели в законодательство термин «государство-агрессор». За сотрудничество с этим «агрессором» (то есть с Россией) предусмотрена уголовная ответственность.

Как сообщалось ранее, 24 февраля Верховная рада расторгла договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море и Керченском проливе. Двусторонние и многосторонние соглашения с Россией постепенно денонсируются Киевом с 2014 года, многие из них формально по-прежнему действуют.