Лукашенко рассказал, что его сын Николай изучает биотехнологии в рамках проекта с Китаем

Минск, , 14:16 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его сын Николай изучает биотехнологии в рамках проекта с Китаем. Об этом 27 февраля сообщает китайское агентство «Синьхуа».

Александр Лукашенко Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что младший сын главы республики изучает биотехнологии в рамках соответствующего совместного проекта по сотрудничеству между Белоруссией и Китаем.

Говоря об интересе Минска к сотрудничеству с Пекином в области биотехнологий, Лукашенко сказал: «Здесь и личное, и государственное, и история моего президентства теснейшим образом связаны с Китаем».

По его словам, Китай помог Белоруссии создать биотехнологическую корпорацию. В ноябре 2022 года в Минской области прошла церемония запуска агропромышленного проекта по производству комбикормов и аминокислот.

«Только благодаря решению Си Цзиньпина стала возможной реализация этой программы. Четыре-пять государств в мире имеют такие производства», — добавил Лукашенко.