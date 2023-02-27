Пекин, 27 февраля, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Новые попытки изоляции и санкций Запада в отношении России омрачают перспективу диалога и приводят к раскручиванию кризиса. Об этом пишет китайский портал Global Times.

Сергей Корсун ИА REGNUM Ответ на санкции

По мнению обозревателей данного портала, упорство стран Евросоюза и США в вопросах санкций и выдавливания Российской Федерации из международного пространства выглядит как попытка затянуть конфликт на территории Украины.

«Это просто дипломатические и символические жесты со стороны западных стран, чтобы выразить свое разочарование», — приводят журналисты слова старшего научного сотрудника Китайского института международных исследований Ли Цзыго.

При этом, по словам младшего научного сотрудника Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Чжан Хуна, Запад ограничивает политические инструменты в использовании на территории Украины.

«Такие импульсивные действия могут помочь западным странам выплеснуть свое разочарование и на минуту почувствовать себя лучше, но это приведет к еще большему кровопролитию, большим жертвам и еще большим потерям имущества, поскольку еще больше разожжет конфликт», — подчеркнул эксперт.

Как передавало ИА REGNUM, канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал мирный план Китая по урегулированию на Украине.