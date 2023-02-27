Пекин, , 14:12 — REGNUM Взаимное доверие между Россией и Китаем только укрепляется, никому не удастся вбить клин в дружбу двух стран. Об этом заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Несмотря ни на какие обстоятельства, будь то пандемия или украинский кризис, взаимное доверие между нами только укрепляется», — сказал он в интервью китайской газете «Хуаньцю шибао».

По его словам, стороны продолжают наращивать сотрудничество во всех областях, впереди у России и Китая «новые горизонты».

Напомним, ранее издание Global Times сообщило, что стабильное развитие отношений между Россией и Китаем пойдёт на пользу всему миру.

Также сообщалось, что западные страны с помощью использования конфликта на территории Украины делают попытки разрушить отношения РФ и КНР.

Читайте также: Global Times: дружба России и Китая будет полезной для всего мира