Посол Моргулов: никому не удастся вбить клин в дружбу России и Китая
Пекин, 27 февраля 2023, 14:12 — REGNUM Взаимное доверие между Россией и Китаем только укрепляется, никому не удастся вбить клин в дружбу двух стран. Об этом заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
По его словам, стороны продолжают наращивать сотрудничество во всех областях, впереди у России и Китая «новые горизонты».
Напомним, ранее издание Global Times сообщило, что стабильное развитие отношений между Россией и Китаем пойдёт на пользу всему миру.
Также сообщалось, что западные страны с помощью использования конфликта на территории Украины делают попытки разрушить отношения РФ и КНР.
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