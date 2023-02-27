Грозный, 27 февраля, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Председатель правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев заявил, что рад персональным санкциям главы киевского режима Владимира Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Занять место в очередном санкционном списке для меня и членов команды первого президента, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, не ново, но мы каждый раз рады такому событию», — приводит его слова ТАСС.

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По его словам, нынешние санкции подтверждают тот факт, что Россия идёт по правильному пути.

Он назвал санкции бесполезными и смешными, а также акцентировал внимание на том, что смешить людей у Зеленского получается лучше, чем руководить страной.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что специальная операция России на Украине запустила механизмы, которые должны привести к смене существующего до сих пор миропорядка. Россия стоит на стороне тех, кто избавит мир от губительной идеологии, провозглашающей не свойственные нормальным людям ценности. В том, что она одержит победу, не приходится сомневаться, поскольку Россия стоит на стороне Всевышнего.