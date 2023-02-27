Москва, , 14:05 — REGNUM В Москве после беспорядков 24 и 25 февраля в отделы полиции были доставлены более 350 человек, большинство из которых являются несовершеннолетними. Их сотрудники правоохранительных органов считают причастными к неформальному движению. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации агентства, беспорядки начались после того, как 23 февраля несколько участников неформального движения в ходе онлайн-трансляции в телеграме высказали оскорбления в отношении лиц неславянской внешности.

Согласно данным источника, затем подростки прошли в метро, где на станции «Лубянка» произошла драка с другими несовершеннолетними. В какой-то момент одному из участников стычки брызнули в лицо из баллончика.

Уточняется, что по данному факту в отношении трех несовершеннолетних было возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства, при этом в телеграм начали публиковаться призывы к насилию над участниками движения «Рёдан».

«В Москве 24 и 25 февраля в отделы полиции доставили более 350 человек, 319 из которых — несовершеннолетние», — приводят журналисты слова источника.

Уточняется, что у некоторых из доставленных были изъяты ножи, газовые баллончики и страйкбольные пистолеты.

Отмечается, что после проверок большинство несовершеннолетних были отпущены, в отношении родителей 11 подростков были составлены административные протоколы о неисполнении ими родительских обязанностей.