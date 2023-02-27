Минск, 27 февраля, 2023, 14:04 — ИА Регнум. В Белоруссии предприятия военно-промышленного комплекса работают над модернизацией боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и организацией их серийного производства, сообщил 27 февраля председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус после совещания у президента Белоруссии Александра Лукашенко по вопросу финансирования закупок продукции военного назначения.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

В настоящее время определены конкретные типы БПЛА, которые будут производиться в Белоруссии для постановки на вооружение силовых ведомств, при этом по отдельным типам работа экономически нецелесообразна, сказал Пантус.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Александр Лукашенко 27 февраля заявил, что белорусские оборонные предприятия работают над производством линейки беспилотников, но пока делают их «на низком уровне».