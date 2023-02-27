Пять белгородских сёл на границе с Украиной были обстреляны ВСУ

Белгород, , 14:01 — REGNUM Управление МЧС по Белгородской области 27 февраля разослало предупреждения об обстрелах со стороны ВСУ жителям пяти сёл на границе с Украиной.

Артиллирийский обстрел ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Речь идёт о населенных пунктах Цаповка, Лозовая Рудка, Дроновка, Пороз и Старый Хутор.

Глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале сообщил, что в результате обстрела Старого Хутора было повреждено восемь домовладений и нарушено электроснабжение. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

25 февраля сообщалось о работе системы ПВО в Белгороде и Белгородском районе. Пострадавших и повреждений не было.