Анкара, 27 февраля, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Международные усилия по урегулированию конфликта на Украине нельзя считать безнадёжными, необходимо их продолжать. Об этом 27 февраля заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Анкаре после встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press Петер Сийярто

«Посредничество не является полностью безнадёжным», — сказал Сийярто.

По его словам, это доказывает пример Турции, которая пока является единственной страной, осуществившей успешную попытку переговоров о поставках зерна.

Он добавил, что Венгрия и Турция готовы прилагать дальнейшие усилия в направлении мирного урегулирования.