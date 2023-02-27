Глава МИД Венгрии не считает безнадёжными посреднические усилия по Украине
Глава МИД Венгрии Сийярто: посреднические усилия по конфликту на Украине нельзя считать безнадёжными
Анкара, 27 февраля, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Международные усилия по урегулированию конфликта на Украине нельзя считать безнадёжными, необходимо их продолжать. Об этом 27 февраля заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Анкаре после встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press
Петер Сийярто
«Посредничество не является полностью безнадёжным», — сказал Сийярто.
По его словам, это доказывает пример Турции, которая пока является единственной страной, осуществившей успешную попытку переговоров о поставках зерна.
Он добавил, что Венгрия и Турция готовы прилагать дальнейшие усилия в направлении мирного урегулирования.