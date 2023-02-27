Законопроект об отмене пошлин для мобилизованных за новые паспорт и права внесен в Госдуму

Москва, , 13:49 — REGNUM Законопроект, которым предлагается освободить мобилизованных и добровольцев от уплаты госпошлин за выдачу российского паспорта и водительского удостоверения взамен утраченных документов, внесла в Госдуму группа сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по экономической политике Андреем Кутеповым, передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля.

Паспорт гражданина РФ Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Свое предложение парламентарии объяснили тем, что во время участия этих граждан в спецоперации или при доставке их в больницы паспорта и водительские удостоверения могут быть утрачены или прийти в негодность.

Сенаторы уверены, что освобождение от пошлины за восстановление указанных документов позволит снизить финансовую нагрузку на участников спецоперации и послужит для них дополнительной мерой поддержки.

Ранее парламентарии от всех фракций Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект о статусе ветерана боевых действий и инвалида боевых действий для принимавших участие в боевых действиях на территориях ДНР и ЛНР в составе Вооруженных сил республик в период с 12 мая 2014 года