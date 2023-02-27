Москва, 27 февраля, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Законопроект, которым предлагается освободить мобилизованных и добровольцев от уплаты госпошлин за выдачу российского паспорта и водительского удостоверения взамен утраченных документов, внесла в Госдуму группа сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по экономической политике Андреем Кутеповым, передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Паспорт гражданина РФ

Свое предложение парламентарии объяснили тем, что во время участия этих граждан в спецоперации или при доставке их в больницы паспорта и водительские удостоверения могут быть утрачены или прийти в негодность.

Сенаторы уверены, что освобождение от пошлины за восстановление указанных документов позволит снизить финансовую нагрузку на участников спецоперации и послужит для них дополнительной мерой поддержки.

Ранее парламентарии от всех фракций Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект о статусе ветерана боевых действий и инвалида боевых действий для принимавших участие в боевых действиях на территориях ДНР и ЛНР в составе Вооруженных сил республик в период с 12 мая 2014 года