Курск, 27 февраля, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Сообщения о проводимом в Курской области поиске группы диверсантов ВСУ не соответствуют действительности, сообщили 27 февраля в пресс-службе регионального правительства.

Сергей Фадеичев/ТАСС Курск

«Телеграм-каналы распространяют недостоверную информацию о поиске диверсантов в Курской и соседних областях. Специальные службы опровергают это», — сообщили в пресс-службе.

Власти призвали жителей не поддаваться панике.

Напомним, ранее телеграм-канал Mash сообщал, что в Белгородской, Курской и Воронежской областях ищут переодетых в российскую форму украинских диверсантов.