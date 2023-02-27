Кишинёв, 27 февраля, 2023, 13:41 — ИА Регнум. За сохранение политических, экономических и культурных связей с Россией выступает большинство жителей Молдавии. Об этом 27 февраля сообщил Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Представляя журналистам результаты исследования «Социально-политический барометр — февраль 2023 год», социолог Дору Петруци заявил:

«Против разрыва экономических отношений с Россией высказались 69% опрошенных. Против разрыва дипломатических отношений и культурных связей с Россией выступают соответственно 70% и 73%».

Опрос проводился в 89 населённых пунктах Молдавии с 6 по 23 февраля. В нём приняли участие 1100 человек, погрешность составляет 3%.