Глава польского завода заявил о прекращении поставок российской нефти

Варшава, , 13:52 — REGNUM Председатель правления топливного концерна Orlen Даниель Обайтек сообщил о прекращении поставок российской нефти в Польшу.

Российская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Польша полностью обеспечена поставками сырья и к прекращению поставок нефти из России страна была полностью готова.

«Только 10% сырья поступало из России, и мы заменим его нефтью с других направлений. Это результат диверсификации, которую мы проводили в последние годы», — написал Обайтек на своей странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, военкор Дмитрий Стешин объяснил прекращение поставок нефти Польше передачей Киеву танков Leopard.

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