Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил мирный план Китая по Украине. Главное из заявлений

Москва, , 13:50 — REGNUM Возвращение Крыма в состав Украины невозможно, полуостров — неотъемлемая часть России, сообщил 27 февраля журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. Также он прокомментировал несколько других актуальных тем, таких как обстановка вокруг Приднестровья, китайский мирный план и новые санкционные списки, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Говоря о плане украинского урегулирования, предложенном Китаем, Песков отметил, что в России к нему относятся с большим вниманием, но отмечают, что его детали должны быть тщательно проанализированы.

«Любые попытки выработать планы, которые будут способствовать переводу конфликта в мирное русло, заслуживают внимания. С таким большим вниманием мы относимся и к плану наших китайских друзей», — сказал Песков.

Для Кремля обстановка вокруг Приднестровья — предмет самого пристального внимания и повод для беспокойства, ситуация там провоцируется извне, считает пресс-секретарь российского президента.

Также представителей СМИ интересовало отношение к новым санкционным спискам. По словам Пескова, в Кремле удивлены тем, кого Запад вносит в санкционные списки, но считают, что это не добавит им дискомфорта.

«В список внесена Москалькова, омбудсмен, которая занимается вопросами обмена пленными. Все это, конечно же, абсурдно. Видно, что уже просто записывают непонятно кого в санкции, людей, совершенно не имеющих отношения к санкционной тематике, просто чтобы сформировать какие-то новые списки», — считает Песков. Абсурдным он считает и внесение в западные списки доктора Леонида Рошаля.

Говоря о ближайших рабочих планах российского президента, Дмитрий Песков отметил, что с участием главы государства 28 февраля пройдёт коллегия ФСБ России. Также было сказано, что Владимир Путин поздравил главного редактора газеты «Завтра» Александра Проханова с 85-летием.

Как сообщало ИА REGNUM, комментируя заявление президента США Джо Байдена о возвращении Крымского полуострова под контроль Киева, Дмитрий Песков отметил, что Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации.

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