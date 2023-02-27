В ДНР назвали пиаром заявление Зеленского о подготовке наступления на Крым

Москва, , 13:55 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что заявления Владимира Зеленского о подготовке Киевом наступления на Крым являются лишь пиаром.

Севастополь. Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, заявления Зеленского больше всё же пиар, а также попытка поднять какой-то моральный дух ВСУ и радикально настроенной части общества.

«К реальным действиям это вряд ли приведет», — заявил Пушилин в эфире «Россия 24», напомнив, что спецоперация России на Украине была начата в то время, когда Киев готовился осуществить наступление в направлении Донбасса и Крыма.

Он отметил, что благодаря началу спецоперации планы Киева провалились тогда и сейчас их можно назвать нереализуемыми.

Как передавало ИА REGNUM, по словам Пушилина, количество пленных украинских солдат в Донецкой Народной Республике исчисляется тысячами.