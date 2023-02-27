Путин оценил темп развития Сахалинской области
Москва, 27 февраля 2023, 13:34 — REGNUM Ситуация в Сахалинской области находится под контролем и развивается в позитивном ключе. Об этом 27 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором региона Валерием Лимаренко.
«В целом ситуация у вас под контролем, я согласен с вашими оценками. Она развивается в позитивном ключе, хотя проблем, конечно, достаточно, как и везде, но в целом темп набран хороший», — сказал Путин.
Он отметил, что у Сахалинской области очень хороший и большой потенциал развития, и выразил надежду на то, что ситуация и дальше будет развиваться в таком же ключе.
По его словам, федеральные власти будут делать всё для того, чтобы поддержать регион.
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