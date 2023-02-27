Путин: ситуация в Сахалинской области развивается в позитивном ключе

Москва, , 13:34 — REGNUM Ситуация в Сахалинской области находится под контролем и развивается в позитивном ключе. Об этом 27 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором региона Валерием Лимаренко.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным © Михаил Метцель/POOL/ТАСС

«В целом ситуация у вас под контролем, я согласен с вашими оценками. Она развивается в позитивном ключе, хотя проблем, конечно, достаточно, как и везде, но в целом темп набран хороший», — сказал Путин.

Он отметил, что у Сахалинской области очень хороший и большой потенциал развития, и выразил надежду на то, что ситуация и дальше будет развиваться в таком же ключе.

По его словам, федеральные власти будут делать всё для того, чтобы поддержать регион.

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