Москва, 27 февраля, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Ситуация в Сахалинской области находится под контролем и развивается в позитивном ключе. Об этом 27 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором региона Валерием Лимаренко.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

«В целом ситуация у вас под контролем, я согласен с вашими оценками. Она развивается в позитивном ключе, хотя проблем, конечно, достаточно, как и везде, но в целом темп набран хороший», — сказал Путин.

Он отметил, что у Сахалинской области очень хороший и большой потенциал развития, и выразил надежду на то, что ситуация и дальше будет развиваться в таком же ключе.

По его словам, федеральные власти будут делать всё для того, чтобы поддержать регион.