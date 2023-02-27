Мадрид, , 13:40 — REGNUM Гонка за восстановление Украины уже началась, несмотря на продолжающийся в стране конфликт. Об этом 27 февраля пишет испанская газета ABC.

Разрушенное здание в Виннице © The Presidential Office of Ukrai/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

По данным издания, власти Украины приступили к созданию планов по восстановлению страны, в то время как компании по всему миру соревнуются за право участия в реконструкции.

Журналисты отмечают, что глава киевского режима Владимир Зеленский сравнил план, который будет необходим стране по завершению конфликта, с планом Маршалла.

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Говоря о средствах на восстановление, издание указывает на страны, институты развития, международные организации, частный сектор и, возможно, конфискованные российские активы. Согласно опубликованным данным, Киев уже ведет переговоры с Многосторонним агентством по инвестиционным гарантиям и Международной финансовой корпорацией, согласившимися предоставить страховые инструменты.

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Что до замороженных российских активов, то источники газеты уточняют, что «может пройти много времени, пока эти деньги, наконец, дойдут до Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко ещё раз попросил Сеул поставить Киеву летальные вооружения, хотя эта страна придерживается позиции о невозможности таких поставок.