Донецк, 27 февраля, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Украинские войска заминировали ТЭЦ канала Северский Донец — Донбасс, чтобы подорвать её при отходе. Об этом мэр Горловки Иван Приходько заявил в эфире Первого канала.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM ТЭЦ

Он напомнил, что прежде ВСУ при отступлении подорвали дамбу в Артёмовске, пытаясь помешать продвижению российских войск. Канал Северский Донец — Донбасс они вывели из строя, сначала подорвав третий подъём, а затем остальные два.

«Сейчас не подорвана одна теплоэлектроцентраль, которая снабжает в том числе и часть Славянска, но в основном работает на канал. Но и она заминирована — они это взорвут», — сказал Приходько.

Он подчеркнул, что киевский режим воюет только за землю, проводя «политику уничтожения». Так, людей не выпускали из Мариуполя. Фашизм киевского режима — не новость, добавил мэр Горловки.