Вашингтон, 27 февраля, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Неполадки в наземных системах не позволили запустить шестую миссию Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) 27 февраля. Старт отложен до 2 марта, сообщается на сайте NASA.

SpaceX/Global Look Press Crew Dragon

Специалистам предстоит разобраться в проблеме, которая не позволяет подтвердить полную загрузку компонента, отвечающего за запуск двигателей Merlin первой ступени ракеты-носителя Falcon 9, пояснили в ведомстве.

SpaceX удалила из ракеты топливо, экипаж покинул пилотируемый космический корабль Dragon. Из-за неблагоприятных погодных условий запуск не состоится и 28 февраля, его перенесли на 2 марта.

«Следующая доступная попытка запуска — в 12:34 по восточному времени в четверг, 2 марта», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ракета-носитель SрасеХ Falcon 9 с кораблём Crew Dragon и экипажем миссии Crew-6, в состав которого входит российский космонавт Андрей Федяев, должна была стартовать с мыса Канаверал 27 февраля в 09:45 мск, но запуск не состоялся. Другие участники миссии — американский астронавт Стивен Боуэн и астронавт ОАЭ Вуди Хобург.