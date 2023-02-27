El País: часть Артёмовска после подрыва Украиной дамбы представляет собой огромную лужу

Донецк, , 13:27 — REGNUM Часть Артёмовска представляет собой огромную лужу после того, как ВСУ взорвали дамбу к северу от города. Об этом 27 февраля пишет испанская газета El País.

Артёмовск © РИА Новости

«Киевские войска взорвали дамбу к северу от города, чтобы попытаться остановить продвижение русских. Сейчас часть города представляет собой огромную лужу», — сообщило издание.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что подрыв дамбы в Артёмовске несёт серьёзную эпидемиологическую угрозу.

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