Донецк, 27 февраля, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Часть Артёмовска представляет собой огромную лужу после того, как ВСУ взорвали дамбу к северу от города. Об этом 27 февраля пишет испанская газета El País.

РИА Новости Артёмовск

«Киевские войска взорвали дамбу к северу от города, чтобы попытаться остановить продвижение русских. Сейчас часть города представляет собой огромную лужу», — сообщило издание.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что подрыв дамбы в Артёмовске несёт серьёзную эпидемиологическую угрозу.