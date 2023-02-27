Донецк, , 13:26 — REGNUM Количество пленных украинских солдат в Донецкой Народной Республике исчисляется уже тысячами. Об этом 27 февраля заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Пленные ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Глава ДНР, отвечая на вопрос о количестве пленных солдат ВСУ в республике, заявил, что «эта цифра исчисляется тысячами».

Пушилин подтвердил, что в регионе создан добровольческий батальон, который был сформирован из военнопленных украинских войск. Он призвал посмотреть, как это повлияет на ситуацию.

«Есть из кого выбирать, есть кому одуматься, есть кому принять такое решение — может быть, непростое решение», — добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, Киев попросил Южную Корею предоставить летальные вооружения.