Старовойт: энергоснабжение в Суджанском районе нарушено из-за обстрела

Курск, , 13:25 — REGNUM Населённые пункты в Кореневском и Суджанском районах Курской области обстреляны со стороны Украины, в результате нарушено энергоснабжение. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил 27 февраля в своём телеграм-канале.

Разбитое окно Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня ВСУ обстреляли приграничные территории Кореневского и Суджанского районов Курской области», — написал губернатор.

Пострадавших и разрушений нет, однако в восьми населённых пунктах Суджанского района нарушено энергоснабжение. Специалисты приступят к восстановлению, как только работы будут безопасными, добавил Старовойт.

ВСУ также обстреливали Курскую область накануне. Из-за обстрелов была прервана подача электроэнергии в село Алексеевка Глушковского района.