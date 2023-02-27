Курск, 27 февраля, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Населённые пункты в Кореневском и Суджанском районах Курской области обстреляны со стороны Украины, в результате нарушено энергоснабжение. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил 27 февраля в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Разбитое окно

«Сегодня ВСУ обстреляли приграничные территории Кореневского и Суджанского районов Курской области», — написал губернатор.

Пострадавших и разрушений нет, однако в восьми населённых пунктах Суджанского района нарушено энергоснабжение. Специалисты приступят к восстановлению, как только работы будут безопасными, добавил Старовойт.

ВСУ также обстреливали Курскую область накануне. Из-за обстрелов была прервана подача электроэнергии в село Алексеевка Глушковского района.