Телеаудитория послания Путина Федеральному собранию увеличилась на 3,3 млн человек

Москва, , 13:33 — REGNUM В телеэфире послание президента России Владимира Путина предпочли в 2023 году посмотреть на три миллиона жителей крупных городов страны больше, чем в 2021 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании Mediascope.

Трансляция послания президента РФ Владимира Путина © Виталий Аньков/РИА Новости

Всего в эфире телеканалов в текущем году послание посмотрели 9,246 млн жителей городов России с населением более 100 тысяч человек в возрасте старше четырёх лет.

В прошлом году послание Путина было перенесено на 2023 год.

В 2021 году речь Путина, адресованную Федеральному посланию, посмотрели 5,901 млн жителей российских городов с населением более 100 тысяч человек старше четырёх лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2023 году наибольшая аудитория послания Путина была у Первого канала. Он собрал 25% от всей доли телезрителей, а рейтинг составил 4,7%. Чуть отстал телеканал «Россия 1», аудитория которого составила 24,9% от общей. Рейтинг обращения президента был такой же — 4,7%.

Напомним, Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 февраля.