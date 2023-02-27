Украина, 27 февраля, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Весенняя распутица вносит сложности при продвижении ВС России на донецком участке фронта, но эти сложности возникают также и у противника. Об этом ИА REGNUM заявил военный обозреватель Михаил Онуфриенко.

РИА Новости Танк Т-72Б ВС России в зоне проведения СВО

«Всё зависит от конкретной местности и участка боевых действий. Если действительно наступать широким фронтом, то стратегическое наступление в условиях раскисших дорог проходит сложнее, и приходится пользоваться узкими дорогами с твёрдым покрытием», — отметил эксперт.

Ситуация для ВСУ на донецком участке фронта значительно ухудшилась, поскольку проехать по просёлочным дорогам практически невозможно — «только на гусеничной технике, да и то не на всей».

В частности, вокруг Артёмовска распутица привела к очень плохим результатам для противника, тем более что сейчас похолодания не ожидается — слабые заморозки по ночам, а днём +4…+6, подчеркнул Онуфриенко.

«Если говорить о ситуации вокруг Артёмовска, то для противника она значительно хуже, потому что все основные трассы, ведущие к городу, перекрыты российскими силами. Например, трасса, ведущая через село Красное (оно же Ивановское, к юго-западу от Артёмовска) на Константиновку, полностью закрыта, и там как раз сейчас идут бои», — указал Онуфриенко.

Трасса Артёмовск — Северск, идущая в северном направлении, перекрыта после того, как ВС РФ взяли северные пригороды Артёмовска — Ягодное, Берховку и Дубово-Василевку, пояснил собеседник.

«Остаётся единственная трасса, идущая через Хромово в Часов Яр, но от неё до передовых позиций наших войск в Ягодном и Берховке — менее трёх километров, — разъяснил Онуфриенко. — То есть это прямая наводка и орудий, и танковых орудий, которые могут стрелять, находясь в том числе и в километре от линии фронта, не говоря уже о миномётах и ствольной артиллерии».

Опыт Великой Отечественной войны показывает — наши войска проводили успешные наступательные кампании и в осеннюю, и в весеннюю распутицы, хотя техника была менее пригодна, — возвращаясь к теме влияния погоды на боевые действия, заметил эксперт.

«Возможности сейчас есть, и будут сложности, но они будут и у ВСУ — тем более, если его (противника — Ред.) удастся выдавить за пределы городских агломераций, то держать оборону в наполненных водой окопах будет значительно сложнее».

Онуфриенко также признал, что сейчас, проводя наступательные действия такими методами и темпами, ВС РФ сталкиваются с двумя проблемами. «Первая: ВСУ постоянно используют и будут использовать городскую застройку в качестве укрепрайонов и оборонительных рубежей, поэтому медленное наступление с тяжёлыми городскими боями приведёт к дальнейшему уничтожению практически каждого населённого пункта, который мы будем освобождать. Видео из Артёмовска и Марьинки — наглядное тому подтверждение».

Вторая проблема — практика огневого вала по факту всей кампании не даёт желаемых результатов, потому что на сегодняшний день российские ВС освободили значительно меньше территорий, чем пришлось оставить в результате осеннего наступления ВСУ, — какими бы причинами это ни было вызвано.

«Глава одного из российских штурмовых подразделений говорил, что ДНР будут освобождать полтора года, а до Днепра дойдут через три. Я не хочу обсуждать точность этих сроков, но понятно, что это длительный срок, который измеряется годами. Цели же СВО президент Владимир Путин определил чётко — денацификация и демилитаризация всей территории Украины, а не какой-то отдельной области, или невыхода к границам областей, ставших частью России», — указал Онуфриенко.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский рассказал, что передовые отряды российских штурмовых подразделений ведут боевые действия практически в центре Артёмовска. Кимаковский отметил, что хоть все дороги, прилегающие к городу, фактически контролируются боевым огнем, говорить о тактическом окружении города рано.

Пушилин, выступая в эфире телеканала «Россия 24», заявил, что в последние несколько дней появились благоприятные обстоятельства для окружения ВСУ в Артёмовске.