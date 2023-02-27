В Китае рассказали, кто «заказывает музыку» на Украине

Пекин, , 13:21 — REGNUM США и Евросоюз, отвергнув мирный план Китая по Украине, показали, кто на самом деле управляет Киевом. Об этом пишет обозреватель Алекс Ло в статье для китайского издания South China Morning Post.

На убой Сергей Корсун (с) ИА REGNUM

«Теперь мы знаем, кто заказывает музыку на Украине», — отметил журналист.

По его словам, власти Украины уже ничего не определяют: ни цели конфликта, ни его характер, ни его предназначение.

«Все это диктуют ему Вашингтон и Брюссель», — добавил он.

Ранее сообщалось, что план Китая по мирному урегулированию ситуации вокруг Украины раскритиковал канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, Китаю следовало бы включить пункт о выводе российских войск из зоны спецоперации.

Также президент США Джо Байден заявлял, что план Китая по урегулированию украинского кризиса не содержит ничего, кроме российских интересов.