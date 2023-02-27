В КНР заявили, что все шаги Украины диктуют США и Евросоюз
Пекин, 27 февраля 2023, 13:21 — REGNUM США и Евросоюз, отвергнув мирный план Китая по Украине, показали, кто на самом деле управляет Киевом. Об этом пишет обозреватель Алекс Ло в статье для китайского издания South China Morning Post.
По его словам, власти Украины уже ничего не определяют: ни цели конфликта, ни его характер, ни его предназначение.
Ранее сообщалось, что план Китая по мирному урегулированию ситуации вокруг Украины раскритиковал канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, Китаю следовало бы включить пункт о выводе российских войск из зоны спецоперации.
Также президент США Джо Байден заявлял, что план Китая по урегулированию украинского кризиса не содержит ничего, кроме российских интересов.