В КНР заявили, что все шаги Украины диктуют США и Евросоюз
В Китае рассказали, кто «заказывает музыку» на Украине
Пекин, 27 февраля, 2023, 13:21 — ИА Регнум. США и Евросоюз, отвергнув мирный план Китая по Украине, показали, кто на самом деле управляет Киевом. Об этом пишет обозреватель Алекс Ло в статье для китайского издания South China Morning Post.
Сергей Корсун ИА REGNUM
На убой
«Теперь мы знаем, кто заказывает музыку на Украине», — отметил журналист.
По его словам, власти Украины уже ничего не определяют: ни цели конфликта, ни его характер, ни его предназначение.
«Все это диктуют ему Вашингтон и Брюссель», — добавил он.
Ранее сообщалось, что план Китая по мирному урегулированию ситуации вокруг Украины раскритиковал канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, Китаю следовало бы включить пункт о выводе российских войск из зоны спецоперации.
Также президент США Джо Байден заявлял, что план Китая по урегулированию украинского кризиса не содержит ничего, кроме российских интересов.