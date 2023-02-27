Warrington Guardian: британские активисты требуют разрешить менять пол покойникам

Лондон, , 13:18 — REGNUM В Великобритании требуют разрешить менять пол покойникам. Об этом сообщает местная газета Warrington Guardian.

Толерантный прихожанин англиканской церкви Сергей Корсун © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в королевстве набирает популярность петиция с требованием «разрешить близким менять пол умершего родственника в свидетельстве о смерти, если при жизни он/она не успели этого сделать самостоятельно».

Уточняется, что создатели петиции добиваются, чтобы семья умершего транссексуала без сертификата о признании пола могла подать заявление и повторно получить свидетельство о смерти с «правильным полом».

Как сообщало ИА REGNUM, группа ЛГБТ-активистов, протестующих против законопроекта, запрещающего операции по смене пола для несовершеннолетних, устроила погром в конгрессе города Мехико в Мексике.