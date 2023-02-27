Вашингтон, 27 февраля, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин опроверг на слова главы ЦРУ Уильяма Бернса, сообщившего на днях в интервью телеканалу CBS News о своем якобы «вызывающем и дерзком поведении» в ходе встречи, состоявшейся в ноябре 2022 года в Турции. Более того, в отличие от своего американского коллеги, он признался, что сих пор сохраняет уважение к Бернсу как к очень опытному, искусному дипломату.

CIA, Central Intelligence Agency Уильям Дж. Бернс

Нарышкин также признался, что до сих пор сохраняет позитивную оценку характера и результатов той встречи. Он назвал её содержательной и сказал: она проходила «в очень комфортной обстановке». Отметив пока еще не очень большой опыт Бернса работы на посту директора Центрального разведывательного управления, Нарышкин, напомнил, что встреча в Анкаре длилась 2,5 часа и если бы какая-то из сторон вела себя высокомерно, этого не случилось бы.

Если глава ЦРУ полагает, что «дерзость» Нарышкина была обусловлена уверенностью как самого руководителя Службы внешней разведки РФ, так и президента Владимира Путина, в том, что страна добьется целей спецоперации на Украине, то выводы сделаны абсолютно правильные, считает российский политолог Руслан Осташко.

«Однако когда глава ЦРУ начинает травить байки, значит разведка США пытается отвлечь внимание общества от каких-то более серьезных вещей», — считает он.

Напомним, что Бёрнс гордится тем, что предоставленные его ведомством данные помогли ВСУ вести боевые действия против России. В январе 2023 года он негласно посетил Киев, где провёл встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, проинформировав его о своих предположениях относительно военных планов России на ближайшее время.

В ноябре 2022 года в ноябре Бёрнс призывал Зеленского «как можно быстрее добиться прогресса на поле боя, потому что масштабы военной поддержки могут начать падать», писала Politico со ссылкой на слова украинских чиновников.

«Предупреждение Бернса прозвучало после прогнозов о том, что Палата Конгресса США, контролируемая республиканцами, вскоре начнет сокращать поддержку. А советник Зеленского сказал Politico, что Киев обеспокоен тем, что некоторые в администрации президента Джо Байдена будут рады использовать Конгресс в качестве предлога для свертывания военной помощи и побудить Украину согласиться на сокращение своих военных целей», — пояснялось в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча Бернса и Нарышкина состоялась 14 ноября 2022 года. Глава МИД России Сергей Лавров тогда сообщил, что переговоры прошли по просьбе президента США Джо Байдена. В интервью телеканалу CBS News Уильям Бернс заявил на днях, что российский чиновник вел себя «вызывающе и даже дерзко», выражая уверенность в возможности «размолоть украинцев, измотать европейских союзников США».

О сохранении большого уважения к Бернсу директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил журналистам 27 февраля. Комментируя заявления американских СМИ о том, что якобы высокомерно разговаривал с директором ЦРУ Уильямом Бернсом во время их последней встречи в Анкаре в ноябре 2022 году, он подчеркнул, что если бы одна из сторон вела себя дерзко, грубо, высокомерно, вряд ли длилась бы 2,5 часа.

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