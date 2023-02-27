* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, , 13:13 — REGNUM Пользователи Сети раскритиковали видео с концерта певицы Лаймы Вайкуле в Тель-Авиве, на котором присутствовали Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Алла Пугачёва.

Лайма Вайкуле © Михаил Александров/ТАСС

Людей возмутило использование Вайкуле на концерте русского языка: «Она же отреклась от русского языка навсегда! Почему поёт на русском, а не на латышском?»

«Вайкуле латышский хотя бы знает? Мову, так понимаю, ей не осилить».

«Нафталин развлекается. Вот пусть там сидят и не отсвечивают!» — заключили комментаторы.

Напомним, ранее бывшие «звёзды» эстрады уехали в Израиль и стали оттуда осуждать Россию и российский народ.