В восточной части Турции произошло землетрясение

Малатья, , 13:32 — REGNUM В турецкой провинции Малатья 27 февраля зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям.

Землетрясение в Турции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Известно, что его очаг находился на глубине 6,9 км в уезде Ешильюрт. Толчок произошёл в 12:04 мск.

О жертвах или пострадавших, а также новых разрушениях не сообщается.

Напомним, после посещения города Антакья в турецкой провинции Хатай исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что ситуация в районах Турции, принявших удар недавних землетрясений, напоминает «апокалипсис».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали сейсмологи на территории Индонезии.