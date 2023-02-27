Двое военных ВС России пострадали в результате обстрела Белгородской области

Москва, , 13:14 — REGNUM Двое российских военных пострадали в результате миномётного обстрела территории Шебекинского городского округа. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

25 февраля со стороны Украины был обстрелян участок местности возле хутора Марьино в Белгородской области. В полукилометре от границы взорвались два миномётных снаряда, в результате чего были ранены двое российских военнослужащих.

«Два человека получили осколочные ранения конечностей, их госпитализировали в больницу для проведения операции», — рассказал собеседник агентства.