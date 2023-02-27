Москва, 27 февраля, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Двое российских военных пострадали в результате миномётного обстрела территории Шебекинского городского округа. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

25 февраля со стороны Украины был обстрелян участок местности возле хутора Марьино в Белгородской области. В полукилометре от границы взорвались два миномётных снаряда, в результате чего были ранены двое российских военнослужащих.

«Два человека получили осколочные ранения конечностей, их госпитализировали в больницу для проведения операции», — рассказал собеседник агентства.