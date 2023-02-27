Москва, 27 февраля, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин опроверг заявления американских СМИ о том, что он якобы высокомерно разговаривал с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильямом Бёрнсом в ходе их встречи, которая состоялась в Анкаре в ноябре прошлого года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

Российский чиновник оценил встречу позитивно, а также рассказал о большом уважении к Бёрнсу как к опытному дипломату.

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«Я до сих пор сохраняю позитивную оценку характера и результатов встречи с моим коллегой Уильямом Бёрнсом», — сказал он журналистам.

Нарышкин отметил, что встреча с американской стороны проходила на протяжении 2,5 часа. Он подчеркнул, что вряд ли было возможно, чтобы одна из сторон вела себя высокомерно.

Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс рассказал в интервью телеканалу CBS News о встрече с директором Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным. По его словам, российский чиновник вел себя «вызывающе и даже дерзко».

Как сообщало ИА REGNUM, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс заявил, что председатель Китая Си Цзиньпин якобы поручил китайским Вооруженным силам «быть готовыми к 2027 году» для наступления на Тайвань, несмотря на то, что Пекин может испытывать сомнения относительно этого шага.