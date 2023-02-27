Москва, 27 февраля, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Коллегия ФСБ России пройдёт 28 февраля с участием президента Владимира Путина. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 27 февраля журналистам.

Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

«В коллегии ФСБ президент завтра примет участие», — подтвердил представитель Кремля.

По его словам, другие мероприятия с участием главы государства Кремль будет своевременно анонсировать.

Ранее телеканал «Россия 1» сообщил, что Путин намерен выступить на коллегии ФСБ и открыть вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным Большую кольцевую линию (БКЛ) московского метро. Открытие БКЛ ожидается 28 февраля.

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